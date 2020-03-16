Çeşme ve yol tabelalarına zarar verildi Çeşme ve yol tabelalarına zarar verildi Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çeşme ve tabelalara zarar verildi.

Çeşme ve yol tabelalarına zarar verildi

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çeşme ve tabelalara zarar verildi.

İlçenin Yokuşbaşı mevkisinde bulunan çeşmenin kırılan taş su oluğu vatandaşların da tepkisine neden oldu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çeşme ve tabelaların zarar verilmesinin çok üzüntü verici olduğunu söyledi.

Çeşmenin en kısa süre içinde yapılacağını dile getiren Başkan Kaya, "Çambaşı Yaylamıza ulaşımı sağlayan karayolu üzerinde bulunan çeşme ve tabelalar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildiği tespit edilmiştir. Bu durum hepimize çok üzüntü vermektedir. Çeşme, tabela ve değer değerlerimize zarar verenler zabıta ve güvenlik güçlerimizle takibi sağlanacaktır. Bu değerlerimizin en kısa zamanda yenilenmesi ve onarımı yapılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA