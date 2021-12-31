Çeşme ve Dikili'de 229 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçesinde, Yunan unsurlarınca itilen 161 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 68 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bugün Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi aldı. Bugün, ihbar üzerine çalışma başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriYunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 102 düzensiz göçmeni kurtardı. Dikili'de de Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salları ve lastik bot içerisindeki 59 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler Çeşme ve Dikili'de motor arızası nedeniyle yardım çağrısında bulunan 68 kaçak göçmeni karaya çıkardı. Kurtarılan göçmenler yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.