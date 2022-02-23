ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Çeşme Ulusoy Limanı'nda nefes kesen anlar... Terör tatbikatı senaryosu nefes kesti

İZMİR Çeşme Ulusoy Limanı'nda, teröristlerin limana sızma ve gemiyi ele geçirme senaryosunu içeren bir terör tatbikatı yapıldı. Özel Harekat polisleri, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikat nefes kesti. Çeşme Ulusoy Limanı'nda, emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının katılımıyla terör tatbikatı düzenlendi. Limanlarda güvenliğe ilişkin uygulama prosedürlerinin gözden geçirilmesi amacını taşıyan tatbikat, adeta nefesleri kesti.

Senaryoya göre teröristler limana sızarak gemiye patlayıcı yerleştirdi

Tatbikatta senaryo gereği limanı çevreleyen telleri kesen 4 terörist limana sızdı. Teröristlerden ikisi, gemideki yolcu salonuna girerek ellerindeki silahlarla memurları rehin aldı. Senaryo gereği diğer iki terörist ise gemi kapağındaki gemiciyi rehin alarak, gemi girişine ve geminin belirli bölümlerine patlayıcıları yerleştirdi. Kaptan köşküne çıkarak gemi kaptanını da rehin alan teröristler, isteklerinin yerine getirilmemesi ve kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi durumunda gemiyi patlatacaklarının bilgisini paylaştı.Kusursuz işleyen senaryo izleyenleri heyecanlandırdı. Senaryoyla gemi kaptanının gizlice gemi güvenlik alarmını faaliyete geçirmesi başlayan operasyon, hareketli anlara sahne oldu.

Özel harekat polisleri limana girerek, yolcu salonundaki memurları rehin alan teröristleri etkisiz hale getirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ile gemiye inen jandarma ekipleri de, kaptanı rehin alan teröristlere yönelik operasyon yaptı. Teröristlerin limanda çıkardığı yangın söndürülürken, bomba imha uzmanı, teröristlerin gemi girişine yerleştirdiği patlayıcıyı imha etti. Tatbikat, etkisiz hale getirilen teröristlerin polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından sona erdi.

Tatbikatı; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve diğer yetkililer izledi.