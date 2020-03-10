'Çeşme Turizm Projesinin Maliyeti 20 Milyar Dolar' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayata geçirilmesi öngörülen turizm projesinin toplam maliyetinin 20 milyar doları bulacağını söyledi.