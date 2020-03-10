'Çeşme Turizm Projesinin Maliyeti 20 Milyar Dolar'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayata geçirilmesi öngörülen turizm projesinin toplam maliyetinin 20 milyar doları bulacağını söyledi.
10.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:46
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayata geçirilmesi öngörülen turizm projesinin toplam maliyetinin 20 milyar doları bulacağını söyledi. Ersoy, "Proje, 2023'te çok rahat bir şekilde hayata geçmeye başlar diye düşünüyoruz" diye konuştu
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu: 'Çeşme Turizm Projesinin Maliyeti 20 Milyar Dolar'