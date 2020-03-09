Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu İzmir'in Çeşme ilçesinde, 7 kadın öncülüğünde Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 7 kadın öncülüğünde Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.



Turizmin gözde merkezi Çeşme'de; enginar, kuşkonmaz, sertifikalı salep, kapari yetiştiriciliği, sakız ağacı, Çeşme limonu ve mandalini gibi ürünleri yetiştirmeyi ve satışını amaçlayan Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurulduğu bildirildi. Çeşme'deki 7 kadın öncülüğünde kurulan kooperatifin aynı zamanda fidan yetiştiriciliği alanında da çalışacağı ifade edildi. Kooperatif ayrıca, ulusal pazarlara da ulaşarak, tüketicilerin Çeşme'de yetişen ürünlere ulaşmalarını da sağlamayı hedefliyor.



Çeşme'de, tarım ürünlerinin satışı, işlenmesi ve saklanmasına yönelik projeleri geliştirmeyi amaçlayan kooperatifin, tarımda kadın istihdamını artıracak projelerinin de bulunduğu belirtildi. Kooperatifin kurulmasına öncü olan 7 kadın, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olmayan Çeşme'de kadınların öncülüğünde bu eksikliği gidererek pozitif farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA