Çeşme Suyundan Dezenfektan Yaptı Genç beyinler, ilginç çalışmalarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Lise öğrencisi Fahir Aruoba, çeşme suyundan dezenfektan üretmeyi başardı.

Genç beyinler, ilginç çalışmalarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Lise öğrencisi Fahir Aruoba, çeşme suyundan dezenfektan üretmeyi başardı. Eczanelerde dezenfektanların pahalıya satıldığını, temininin kolay olmadığını düşündüğümüzde harika bir fikir. Çalışmanın detayları haberimizde.

Çeşme Suyundan Dezenfektan

Teknoloji ve İnsan Koleji (Tink) öğrencisi olan Fahir, çeşme suyunu dezenfektana dönüştüren bir cihaz geliştirdi. Koronavirüs sürecinde "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" diyerek eğitimlerini Türkiye'ye ücretsiz olarak açan Tink, öğrencilerinin geliştirdikleri projelerle de süreçte büyük rol oynuyor. Son olarak Tink kolejinde 10. sınıfta olan Fahir Aruoba, dezenfektan bulmakta yaşanan zorluğu ortadan kaldırmak için içme suyunu dezenfektana çeviren bir cihaz yaptı. Sadece çeşme suyu ve tuz ile çalışan cihaz, beş dakika gibi oldukça kısa bir sürede dezenfektanı üreterek kullanıma hazır hale getiriyor. Auroba, ucuz dezenfektan makinesine ilişkin "Tüm dünya ve ülkemiz Covid19 ile büyük sorunlar yaşıyor. Ben de ülkem ve halkım için bu ürünü geliştirdim. Ucuz, zararsız, kolay kullanılan, güçlü bir cihaz. Yazılımı ile milli bir çalışma" ifadelerini kullandı.

Ucuz Dezenfektan Makinesi Fonksiyonel De

Cihaz ile üretilen dezenfektanın insan sağlığına hiçbir zararının olmadığı, sebze ve meyve temizliğinde de kullanabileceği belirtildi. Ayrıca cihazla üretilen dezenfektan güçlü bir leke sökücü olarak da kullanılabiliyor.