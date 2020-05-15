Çeşme sezona hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çeşme sezona hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Konaklama Tesislerinde Normalleşme Süreci" genelgesini yayınlarken, Çeşme'deki oteller de genelgede belirtilen sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini tamamlayarak yaz sezonu hazırlıklarını şimdiden bitirdi.

Çeşme sezona hazır
15.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:34

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Konaklama Tesislerinde Normalleşme Süreci" genelgesini yayınlarken, Çeşme'deki oteller de genelgede belirtilen sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini tamamlayarak yaz sezonu hazırlıklarını şimdiden bitirdi.

Dünyayı sarsan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle turizm sezonunun açılması gecikirken, Türkiye'de vakaların azalması ve iyileşmenin artması ile normalleşme sürecine girilmesi üzerine, İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de de yaz sezonu hazırlıkları tamamlandı. Çeşme'deki otellerin beklediği "Konaklama Tesislerinde Normalleşme Süreci" genelgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13 Mayıs Çarşamba günü yayınlandı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, günlerdir yayınlanmasını bekledikleri genelgeyi incelediklerini ifade ederek, genelgede belirtilen önlemlerin Çeşme'deki oteller tarafından yerine getirildiğini söyledi.

"Hijyen standartları zaten otellerimizde uygulanıyordu"

ÇEŞTOB Başkanı Demir, genelgeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Genelgede, genel olarak bildiğimiz konular yazılmış. Otellerde uygulanacak hijyen standartları, zaten otellerimizde uygulanıyordu. Genelge, hijyenin daha hassasiyetle uygulanmasını belirtmiş. Genelgenin özüne baktığımızda, Bilim Kurulunun günlerdir kamuoyuna duyurduğu gibi mesafe, izole ve hijyen var. Yani nerede olursak olalım; otelin içinde, plajında, restoranında, sosyal mesafeyi koruyacağız. Restoranlarda masalar arası mesafe 1,5 metre, sandalyeler arası mesafe de 60 santimetre olacak. Plajda da, şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak. Sözü edilen üç maddenin, bütün otel alanlarında uygulanma zorunluluğu getirilmiştir" diye konuştu.

"Cıvıl cıvıl bir Çeşme umut ediyoruz"

Çeşme'de çok sayıda plaj olduğunu vurgulayan Demir, "Sözü edilen mesafeyi koruyabilecek plaj kapasitemiz var. Ancak lokasyonu daha küçük olan destinasyonlarda, plajlardaki misafir sayısı düşürülmek zorunda kalınacak. Plajlarda ve iskelelerdeki minderlerde de mesafe zorunluluğu getirilmiş. Eğer aynı aileden kişiler varsa, 60 santimetre mesafe olabilecek. Otellerin girişinde temassız check-in kuralı getirilmiş. Ayrıca hijyen paspası zorunlu hale gelmiş. Bu arada SPA merkezleri, masaj salonlarının açılması da, Sağlık Bakanlığının öngördüğü sertifikaya entegre edilmiş durumda. Sertifika almadan SPA merkezi açılamayacak. Çocuk oyun alanları, çocuk parklarının da açılması yasak. İkinci bir genelgeye kadar bu bölümler de açılamayacak. Genelgede uygulanamayacak bir madde yok. Biz Çeşme olarak bu maddeleri hemen gündeme aldık. Zaten günlerdir hazırlık aşamasındaydık. Bakanlığımızın öngördüğü gibi, bu ayın sonuna doğru tüm otellerimiz hazır olur. Misafirlerimizi bekliyor oluruz. Geçmişte olduğu gibi, cıvıl cıvıl bir Çeşme'yi umut ediyoruz" diye kaydetti.

Odalardaki hava, 15 dakika süreyle ozonlama cihazıyla temizlenecek

Çeşme'nin 5 yıldızlı bir turistik otelinin genel müdürü Ebru Tuğgan da otellerindeki sosyal mesafe ve hijyen çalışmaları hakkında bilgi verdi. Otele misafirlerin girişlerinde ateşlerinin ölçüleceğini ve el dezenfeksiyonlarının yapılacağını söyleyen Tuğgan, ayrıca misafirlerin odalarına girmeden önce 15 dakika boyunca ozonlama cihazı ile odalarının havasının temizlendiğini ve misafirlerini bu işlemden sonra odalarına alacaklarını anlattı. Asansörlerin, lobideki oturma alanlarının, sehpaların dezenfeksiyonunun sık sık yapılacağını belirten Tuğgan, restoranlardaki masaların ve plajdaki, havuz başındaki şezlongların sosyal mesafelerinin de ayarlandığını vurguladı.

"Gelen misafirlerimiz, gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilecek"

Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesinin yayınlandığını belirten Tuğgan, "Bu genelgeye uygun olarak gereken tüm tedbirleri aldık. Gelen misafirlerimizin ve personelimizin sağlığını koruyacak şekilde sosyal mesafe uygulaması, genel alanlardaki dezenfeksiyon işlemleri, detay temizlikler, mutfak ve büfelerde alınması gereken tüm tedbirler, otelimiz tarafından alınmış bulunmaktadır. Gelen misafirlerimiz, gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilecek" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat Jennifer Aniston
Spor Ergin Ataman Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Çeşme sezona hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:52:14. #1.14#
title