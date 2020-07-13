Çeşme, şehidi için sessizliğe büründü
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Çeşme, şehidi için sessizliğe büründü

Çeşme, şehidi için sessizliğe büründü ŞEHİT Astsubay Ethem Demirci için Çeşme'de eğlence mekanları müzik yayınına bir süreliğine ara verdi.

Çeşme, şehidi için sessizliğe büründü
13.07.2020 03:53 | Son Güncelleme: 13.07.2020 04:25

Çeşme, şehidi için sessizliğe büründü
ŞEHİT Astsubay Ethem Demirci için Çeşme'de eğlence mekanları müzik yayınına bir süreliğine ara verdi. 
Pençe Kaplanı operasyonunda yaralanan ve daha sonra şehit olan Astsubay Ethem Demirci'nin naaşı İstanbul'daki ailesine teslim edildi. Şehidin asıl memleketi İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu öğrenilirken, şehit haberini alan Çeşme'deki eğlence merkezleri polis ile birlikte ortak karar alarak, saat 24.00'a kadar müzik yayınına ara verdi. Bunun üzerine mekanlarda bulunan vatandaşlar, yemeklerini yedikten sonra dağıldı. 

Kaynak: DHA

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