Çeşme sakız üretiminde Sakız Adası'na rakip oluyor!
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Çeşme sakız üretiminde Sakız Adası'na rakip oluyor!

200 yıllık Sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızını ekonomiye kazandırmak amacıyla kollarını sıvayan Çeşme Belediyesi Yunanistan'ın Sakız Adası'na rakip olmayı hedefliyor.

Çeşme sakız üretiminde Sakız Adası'na rakip oluyor!
10.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:35

Çeşme'de Sakız ekim alanları genişletildiğini, ilçeye 5 yılda yüzlerce sakız fidanı dikilerek 20 binlere ulaştığını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Dünya genelinde Sakız üretimini ele geçiren Sakız Adası tekelini yıkacağız!" dedi.

Çeşme'de 5 yıl önce 300 olan Sakız ağacı sayısı 20 bini geçti. Her ağaçtan yaklaşık 350-500 gram arasında sakız elde ediliyor. Sakızın kilogram fiyatı 1600 TL ile 2000 TL arasında değişiyor. Yılda damla sakızı ihtiyacının 10 ton civarında olduğunu dile getiren Başkan Oran, bu ihtiyacın büyük bölümü ithalattan karşılandığını söyledi. Başkan Oran, 10 yıl sonra ağaçların verimli hale geldiğinde Sakız ihtiyacının çoğunun Çeşme'den karşılanacağını vurgulayarak; "Potansiyelimiz büyük olduğu için, üretim olarak da genç nüfus olduğumuz için damla sakızını yurt dışına çok rahat bir şekilde pazarlayacağımıza inanıyoruz. Sakız Adası'nın dünyadaki tekel pozisyonunu yıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Sadece Sakız reçinesinin dünya genelinde yaklaşık 20 milyon Euro'luk piyası olduğuna dikkat çeken uzmanlar Sakız yağının da arasında olduğu türevlerde ağaçlardan elde edilen gelirin 180 milyon Euro'ya ulaştığına dikkat çekiyor.

"Komşu korkuya kapıldı"

Çeşme Belediyesi Sakız'da söz sahibi olabilmek için harekete geçti. 40 yıl aradan sonra ilk kez yapılan sakız üretiminin Yunanistan'da yankı yarattığına dikkat çeken Başkan Oran, "Dünyada çok kısıtlı bir bölgede yetişen, sağlıktan kozmetiğe bir çok alanda kullanılan, insan sağlığı için öneminin yanı sıra ekonomik girdisi de çok güçlü olan sakız ağaçlarımıza yönelik başlattığımız bu girişimlerin yunan basınında yarattığı yankıyı gördüğümüzde doğru yolda olduğumuzu görüyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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