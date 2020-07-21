Çeşme sahillerinde bulunan localar belediye tarafından neden kaldırıldı? Turizmin gözde merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum plajında bulunan 1.500 liralık localar vatandaşların tepkisinin ardından belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Altınkum plajına gelen tatilciler, işletmelerin kiraladığı şezlong ve günlüğü 1.500 lira olan localar nedeniyle denize girilecek alanların kısıtlandığını belirterek, tepki göstermesinin ardından localar iş makineleriyle kaldırıldı.Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı

ÇEŞME'DE BULUNAN LOCALAR NEDEN KALDIRILDI?

Yaklaşık 50 kilometrelik sahil kıyısı ve 50'nin üzerinde plajıyla, turizmin gözde merkezlerinden olan Çeşme'de vatandaşlar, çeşitli işletmelerin kumsallara koyduğu şezlong ve günlüğü 1.500 liralık ahşap localar nedeniyle denize girecekleri alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi.Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı.

BELEDİYE 1500 LİRA DEĞERİNDE OLAN LOCALARI KALDIRDI

İnce taneli ve altın rengi kumuyla gözde sahillerden biri olan Altınkum'daki özel işletmeler de vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşların yaşanan olaya tepki göstermesinin ardından Çeşme Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri tepkilere neden olan locaları iş makineleriyle sahilden kaldırdı. Locaların sahibi olduğu işletmeye ise herhangi bir cezanın kesilmediği öğrenildi.