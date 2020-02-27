Çeşme polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe
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Çeşme polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 uyuşturucu satıcısı çırakıldıkları mahkemece tutuklandı.

27.02.2020 20:13 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:16
Çeşme polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe

(İHA) – 'in ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 uyuşturucu satıcısı çırakıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, B.G. ve E.T. adlı zanlıların Çeşme'de gençlere uyuşturucu madde sattığı ve F.Y. adlı zanlının da ikametgahında yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı yönünde bilgi edinen Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. 25 - 26 Şubat'ta arka arkaya operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları yakalarken 305 gram esrar maddesi ele geçirdi. Çeşme Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan B.G. ve E.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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