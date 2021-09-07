Çeşme, plastik kirliliği ile mücadele eylem planını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019'da WWF'in, "Plastik Atıksız Şehirler Ağına katılma kararı alarak, şehrin plastik atıklarının 2030'a dek kademeli olarak doğaya karışmayacağını taahhüt etmişti.

Çeşme ilçesi de geçen yıl, WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı (Plastik Smart Cities) protokolü kapsamında pilot ilçe oldu.

Akdeniz'de plastik kirliliğine dikkat çekmek için yola çıkan WWF'in Blue Panda yelkenlisinin Çeşme ziyareti sırasında, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme'nin Eylem Planının ana hatlarını açıkladı.

WWF Akdeniz Girişimi'nin (MMI) Blue Panda Yelkenlisi, Akdeniz'in karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekmek için yola çıktığı "Akdeniz'in Hazinelerini Korumak" başlıklı yolculuğunda Plastik Atıksız Şehirler Ağı'na pilot ilçe olarak katılan Çeşme'yi ziyaret etti. Bu ziyaret kapsamında, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme Plastik Kirliliği ile Mücadele Eylem Planı'nın ana hatlarını açıklayarak, tüm Çeşme halkını ve ilçedeki işletmeleri öncülük ettikleri eylemlere katkıda bulunmaya çağırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında, plastik kirliliğini önleme konusunda önemli bir adım atarak WWF'in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı), "Doğada Plastiğe İzin Yok" kampanyasına tam uyum vaadinde bulunmuştu. WWF'in "Plastik Atıksız Şehirler Ağı"na katılma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylelikle İzmir'in en geç 2030 yılına dek kademeli olarak plastik atıkların doğaya karışmadığı bir şehir olacağını duyurmuştu.

Sahillerinin doğal güzelliğini korumak için gerekli adımları atacağını duyuran Çeşme ilçesi de geçen yıl, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı (Plastik Smart Cities) protokolü kapsamında pilot ilçe oldu. Çeşme, önümüzdeki iki yıl içinde plastik kirliliğini % 30 azaltmayı taahhüt ediyor.

Çeşme'de yapılacak çalışmalar dönüşüm potansiyeli taşıyor

Çeşme'de yapılan hane ve hane dışı atık analizi çalışmaları, toplam atığın içerisinde %27,60 oranında geri dönüştürülebilir atık olduğunu gösteriyor. Malzeme bazlı dağılıma bakıldığında, plastik atıklar bu oranın %23'ünü oluşturuyor. Ayrıca, İzmir'de oluşan atıkların %7,36'sı plastik iken, Çeşme'de bu oranın %11,62'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu, Çeşme'de yapılacak çalışmaların büyük bir dönüşüm potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Yapılan kapsamlı atık analizi çalışmaları, periyodik olarak devam ediyor ve yıllık değişiklikler düzenli olarak izleniyor.

İklim krizinin kaynağında insan faaliyetleri yer alıyor

İklim krizinin kaynağında insan faaliyetleri olduğunu, üretim modellerimizin, tüketim alışkanlıklarımızı derhal gözden geçirmediğimiz takdirde çok daha kötü sonuçlara hızla yaklaştığımızı dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Geçtiğimiz yıl Alaçatı'da ilk defa hortum felaketi yaşadık. Rize'de, Sinop'ta sel felaketleri yaşanırken, 28 Temmuz'dan bugüne çıkan 225 yangında 200 bin hektardan fazla ormanımız küle döndü.

Amerika, Rusya, İtalya, İspanya, Yunanistan gibi bir çok ülke Temmuz ayında orman yangınlarıyla mücadele etti. Sibirya'da yaklaşık bir aydır süren yangınlarda Fransa'nın 5 katı büyüklüğünde bir alan yanarak yok oldu. Orman yangınlarında yaşanan kayıplara yaklaşımımız bile insanoğlunun konuya bakış açısının yanlışlığını ortaya koyuyor.

Orman altı ürünlerin, karbon salınımına etkilerinin, su kaynaklarına verdiği zararların, kısacası geleceğimizin yanarak kül olduğunun, yüz yıllık ormanların fidanlar dikilerek yeniden orman vasfı alıncaya kadar geçecek sürecin küresel etkileri yeteri kadar konuşulmuyor" dedi.

"Pandemi sonrasında okyanuslarda 1.6 milyar maske birikti"

Yakın zamanda yaşanan orman yangınlarına değinen Oran, "Yüreğimiz parçalanarak, üzüntü ve endişeyle takip ettiğimiz, gücümüzün yettiğince destek verdiğimiz orman yangınları sıcak gündemimiz olduğu için konuyu orman yangınları merkezinde irdelesek de OceansAsia'nın yaptığı açıklamada pandemi sonrası okyanuslarda 1.6 milyar maske biriktiğini ve bunun doğadan yok olması için gereken sürenin 450 yıl olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalar bu felaketler zincirinin artarak devam edeceği, insanoğlunun su ve gıda ihtiyaçları nedeniyle yüz milyonlarca insanın göçmen konumuna düşeceğini belirtiyor" diye konuştu.

Çeşme Belediyesi Eylem Planında neler var?

"Peki bizler ne yapacağız?" diyerek 'Plastik Atıksız Şehirler' kapsamında Eylem Planını açıklayan Oran, şu şekilde konuştu:

"Tarım alanlarımızı, atalık tohumlarımızı koruma altına alacağız. Ormanlarımızı, sulak alanlarımızı koruyacağız. Toplumsal bilinci artıracak, çocuklarımızı çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştireceğiz. Üretim biçimlerimizi, tüketim alışkanlıklarımızı değiştireceğiz.Çeşme'nin Plastik Atıksız Şehir olması için çıktığımız bu yolda, Toplumsal bilinci artıracak, çocuklarımızı çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştireceğiz. Üretim biçimlerimizi, tüketim alışkanlıklarımızı değiştireceğiz.WWF Türkiye ile imzaladığımız protokol çerçevesinde taahhüt ettiğimiz gibi Çeşme'yi Plastik Atıksız Şehir haline getireceğiz. Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllü çevre dostlarımızla ormanlık alanlarda çöp toplama etkinlikleri düzenleyerek, toplumsal duyarlılığı artırıyor, insanlarımızın çevre konusunda daha dikkatli olmaları için çağrılarımızı yapıyoruz. Çeşme'de her sektörden çevre konusunda hassas esnaflarımızın da plastiksiz daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için bizimle birlikte yürüyeceklerini biliyorum.

Kaynak: Bültenler