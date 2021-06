İZMİR ÇEŞME PLAJLARI DOLDU

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki sahil ve plajlar, sıcaktan bunalanların adresi oldu.

Turizm merkezlerinde pek çok vatandaş, bugün güzel havanın tadını sahillerde çıkardı. Çeşme ilçesi hem kent merkezi hem de çevre illerden gelen pek çok tatilciyi ağırladı. Dünyaca ünlü Ilıca Plajı, bu hafta sonu da sıcaktan bunalanların adresi oldu. Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pek çok vatandaş, bölgeye akın etti. İnce ve beyaz kumunun yanı sıra kükürt bakımından zengin deniziyle de ünlü Ilıca Plajı'nda yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar, güzel havanın tadını güneşlenerek çıkarırken, bazıları denizde serinlemeyi tercih etti. Çeşme Belediyesi ise, geçen yıl uygulamaya geçirdiği sosyal mesafe alanlarını bu yıl da hazır etti. Ekipler, covid-19 nedeniyle düzenleme yaparak sahile çaktıkları kazıklarla 1.5 metre arayla 6 metrekarelik sosyal mesafe alanları oluşturdu. Sosyal mesafe alanları, tatilcilerden beğeni topladı.

Manisa'dan Çeşme'ye tatile gelen vatandaşlardan Figen Orat, "Ilıca Plajı'na ilk kez geldim. Sosyal mesafe alanlarını çok beğendik. Başarılı bir uygulama olmuş. Herkes kendi alanında. Herkes bunaldığı için kendini dışarı atmış. Bu yüzden tüm tatil yerleri kalabalık" dedi. Ailesiyle birlikte kent merkezinden tatile gelen Ali Sürezlioğlu, "Uzunca bir süredir evde kapalıydık dışarı çıkamıyorduk. Artık Cumartesi günleri nefes alabiliyoruz. Hafta içi çalıştığımız için hafta sonlarını Çeşme'de geçiriyoruz. Her yer kalabalık ama mesafeye uyuluyor. Bakanımız vakaların düştüğünü söyledi. Aşılama da hızlandı. Her şey iyiye gidecek" diye konuştu. Bebeğiyle bu yaz ilk kez tatile çıktığını söyleyen Serap Sürezlioğlu ise, "Her yer kalabalık ancak kurallara uyuluyor. Önlemler yeterli ve insanlar dikkatli. Bizler de dikkat ederek tatilimizi geçiriyoruz. Uzun süre çok sıkıldık şimdi dikkatli biçimde normalleşiyoruz" dedi. Hava sıcaklığının çok yüksek olduğunu dile getiren Levent Alptürkmen, "Bugün çok kalabalık ancak daha kalabalık hallerini de görmüştüm. Sosyal mesafe alanlarının iyi ayarlanmış olması sevindirici" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı