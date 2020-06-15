Çeşme otoyolunda kaza: 2 kişi yanarak öldü
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Çeşme otoyolunda kaza: 2 kişi yanarak öldü

İzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, aniden alev alan otomobilde bir kız çocuğu ile 40 yaşlarında kadın yaralı olarak kurtuldu, baba ve oğlu oldukları tahmin edilen iki erkek yanarak can verdi.

Çeşme otoyolunda kaza: 2 kişi yanarak öldü
15.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:25

İzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, aniden alev alan otomobilde bir kız çocuğu ile 40 yaşlarında kadın yaralı olarak kurtuldu, baba ve oğlu oldukları tahmin edilen iki erkek yanarak can verdi.

Bugün saat 10.30 sularında meydana gelen olayda, Çeşme yönünde seyreden ve içinde 4 kişi bulunduğu belirlenen 35 AH 256 plakalı otomobil, Alaçatı gişelerine yakın bir mevkide aniden alev aldı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu düşünülen araç, bariyerlere çarparak takla attı. Otomobilin arka koltuğunda bulunan 10 yaşlarındaki kız çocuğu ile 40 yaşlarındaki kadın, araçtan çıkmayı başarırken, direksiyonda ve diğer ön koltukta bulunan 50 ve 20 yaşlarındaki iki erkek yanarak feci şekilde can verdi. Araçtan sıçrayan alevler, İzmir-Çeşme otoyolunun kenarında bulunan otları tutuştururken, yangın da bir anda büyüdü.

Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Bölge Amirliği ekipleri karadan yangına müdahale ederken Orman Bakanlığı helikopteri de alevleri kontrol altına aldı. Yanan araçtan yaralı çıkan ve anne-kız oldukları değerlendirilen iki kişi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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