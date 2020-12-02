Çeşme oluğu olarak kullanılan vaftiz teknesi müzeye kazandırıldı
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Çeşme oluğu olarak kullanılan vaftiz teknesi müzeye kazandırıldı

02.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:50

- Çeşme oluğu olarak kullanılan vaftiz teknesi müzeye kazandırıldı Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyünde bulunan ve çeşme oluğu olarak kullanılan Doğu Roma dönemine ait vaftiz teknesi belediyenin girişimleriyle Çorum Müzesi'ne kazandırıldı.

- Çeşme oluğu olarak kullanılan vaftiz teknesi müzeye kazandırıldı

ÇORUM - Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyünde bulunan ve çeşme oluğu olarak kullanılan Doğu Roma dönemine ait vaftiz teknesi belediyenin girişimleriyle Çorum Müzesi'ne kazandırıldı.

Edinilen bilgilere göre, İncesu köyünde yaşayan bir köylü arazide vaftiz teknesi buldu. Tekneyi köye getiren köylü çeşme oluğu olarak kullanmaya başladı. Doğan çocuklar ve savaşa giden askerlerin vaftiz edildiği Doğu Roma dönemine ait olan ve bin 700 yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilen tekne Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleriyle Müze'ye kazandırıldı.

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7 bin yıllık bir geçmişe sahip ilçenin Hititlere başkentlik, Doğu Roma ve Türk medeniyetine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, "İncesu köyünde yaşayan bir kişi tarafından arazide bulunup evinin önünde çeşme oluğu olarak kullanılan tarihi eserin bin 700 yıllık Doğu Roma medeniyetine ait kutsal vaftiz teknesi olduğunun tespit edildi. Bu kutsal teknede gerek çocukların vaftiz edilmesi, gerekse ordu komutanları ve askerlerin dini törenle kutsanarak savaşa gönderildiği ortaya çıkmış oldu.

Çeşme oluğu olarak kullanılan vaftiz teknesi müzeye kazandırıldı
Çeşme oluğu olarak kullanılan vaftiz teknesi müzeye kazandırıldı
Çeşme oluğu olarak kullanılan vaftiz teknesi müzeye kazandırıldı
Çeşme oluğu olarak kullanılan vaftiz teknesi müzeye kazandırıldı
Çeşme oluğu olarak kullanılan vaftiz teknesi müzeye kazandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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