Çeşme'nin tek ayakkabı tamircisi Naci Usta

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir Çeşme'nin tek ayakkabı tamircisi 77 yaşındaki Naci Albayrak, adeta zamana direniyor. 64 yıldır aynı mesleği yapan Albayrak, "Çeşme'de eskiden ayakkabı tamiri yapan ustaların hepsiyle ahbaptım; ama şimdi kimse kalmadı. Bir tek ben kaldım" dedi.

77 yaşındaki kunduracı Naci Albayrak, uzun yıllar ısmarlama kundura yaparak geçimini sağladı. Hazır ayakkabıların çıkmasıyla kunduracılıktan ayakkabı tamirciliğine geçiş yapan Albayrak, İzmir Çeşme'deki küçük dükkanında ayakkabı tamir ediyor. İlçede bu işi yapan tek kişi olduğunu söyleyen Albayrak, en yoğun dönemini ise yaz aylarında yaşıyor. 13 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde 64 yılı geride bırakan Naci Usta, "Kunduracı bu işi yapmaya başladım ve hala çalışıyorum. Çeşme'deki tek ayakkabı tamircisi benim. Çeşme'de eskiden ayakkabı tamiri yapan ustaların hepsiyle ahbaptım; ama şimdi kimse kalmadı. Bir tek ben kaldım. Bu işi benden sonra Çeşme'de yapacak biri olacağını sanmıyorum. Çırak yok, işi öğrenmek isteyen yok. Kimse de gelmez. Çünkü bu meslek karın doyurmaz. İkinci bir iş daha yapman lazım. Ben de kaç yıl daha çalışırım bilmiyorum. Ben Çeşme'yi seviyorum. Burada ayakkabı tamircisi kalmadığı için hala çalışıyorum. Sağlığım yerinde, elim ayağım tutuyor. Örneğin; Alaçatı'da ayakkabı tamircisi yok. İnsanlar oradan buraya ayakkabı tamiri için geliyor. İnsanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Ayakkabısını almayan çok müşteri var"

Bazı müşterilerinin bıraktığı ayakkabıları almaya gelmediğini belirten Albayrak, "İlçemiz yazın daha kalabalık olduğu için yaz aylarında müşteri de daha çok oluyor; ancak yazın ayakkabısını bırakıp almayan çok kişi var. Bir iki yıl boyunca burada bekleyen ayakkabılar oluyor. Bazen birkaç yıl sonra ayakkabısını sormaya gelen oluyor. Bulabiliyorsam veriyorum. Dükkanım çok küçük. Yıllarca teslim alınmayan ayakkabıları garibanlara verdiğim de oluyor" sözlerine yer verdi. - İZMİR