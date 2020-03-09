Çeşme'nin kadın efeleri sahnede!
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Dünya Kadınlar Günü, Emekçi, 8 Mart, Çeşme, Güncel

Çeşme'nin kadın efeleri sahnede!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri Çeşme'de bir dizi etkinlik ile kutlandı.

09.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:55
Çeşme'nin kadın efeleri sahnede!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Atatürk tişörtleri giyerek Zeybek gösterisi yapan Çeşmeli kadınlar büyük bir coşkuyla izlendi. Gösterinin ardından gökyüzüne mor balon uçurdular.Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadın Yürüşü" ile başlayan etkinlikler Ertan Ortaokulu'ndan, Cumhuriyet Meydanı'na kadar kadın haklarını anlatan sloganlar eşliğinde gerçekleştirildi.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran, Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve çok sayıda kadının katıldığı yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'ndadüzenlenen törende Çeşme Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun sahnelediği"Kadına Şiddete Hayır" temalı oyunda Kadın-Erkek eşitsizliği vurgulandı. İstatistiki rakamlar verilerek gerçekleştirilen gösteri izleyicilerden büyük alkış topladı.

100 Kadın Atatürk tişörtü giyerek zeybek oynadı

Etkinliğin son bölümünde Çeşme Belediyesi tarafından Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği destekleriyle sahne alan Çeşmeli kadınlar Atatürk tişörtleri giyerek coşkuyla zeybek oynadı. Vatandaşlar tarafından büyük alkış alan kadınlar gösteri sonunda mor balonları gökyüzüne uçurdu.

"Cumhuriyeti kuran kadınların evlatlarıyız"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran gösterinin ardından Çeşme Pazarı'nı gezerek kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlara tek tek karanfil dağıtanBaşkan Oran;

"Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bizler, cenneti kadınların ayakları altına seren bir inancın, binlerce yıldır kadınlarını baş tacı etmiş bir kültürün, bebeği sırtında cepheye mermi taşıyarak, Cumhuriyeti kuran kadınların evlatlarıyız. Kadınlar bizim yoldaşımız kadınlar bizim umudumuz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kadınlarımızla birlikte, hayatın her alanında yan yana omuz omuza mücadele etmeye aydınlık yarınlar için onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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