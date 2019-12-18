Çeşme'nin kadın efeleri sahnede!

18.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:18

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Zeybek bizim Ata dansımız. Atamız'ın en sevdiği dansı yaşatmak bizim görevimiz" dedi.

Çeşme Belediyesi kültür, sanat ve spor alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

"Çeşme'de kışın da hayat var" sloganı altında başlatılan Pilates kursundan sonra şimdi de halk dansları kursları açıldı.

Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği 2. kademe halk oyunları antrenörü Onur Tabak eşliğinde Çeşme'nin kadın efeleri sahneye çıktı. Çeşme Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Zeybek kursuna Çeşmeli kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Çeşme Amfi Tiyatro altında Salı ve Perşembe günleri saat 10.30'da gerçekleştirilen kurslarda kadınlara Ege Yöresine ait Zeybek öğretiliyor.

"Atamız'ın en sevdiği dansı yaşatacağız"

Çeşme'de kültür, sanat ve spor ile kışın da hayatın devam ettiğini dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran "Zeybek bizim Ata dansımız. Atamız'ın en sevdiği dansı yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmak için belediye bünyemizde kadınlarımıza özel halk dansları altında Zeybek kursu açtık. Çeşmeli kadınlarımızın ilk dersten itibaren Zeybeğe gösterdikleri yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Bu konudaki çalışmalarımız ilerleyen günlerde de artarak devam edecek" diye konuştu.

Zeybek kursuna yoğun ilgi

Zeybek kursunu gönüllü olarak veren Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği 2. kademe halk oyunları antrenörü Onur Tabak, "Zeybek bizim solo danslarımızdan birtanesi ve en görkemlisi. Kadınlarımızın zor zamanlardan geçtiği bu süreçte başkaldırının, isyanın, gururun ve dik duruşun simgesi bir dans olan Zeybek kursunu kadınlarımıza öğretmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler