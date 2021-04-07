Çeşme'nin altyapısı yenileniyor

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Çeşme'de içme suyu ve kanal altyapı yatırımları nedeniyle kazılan ve bozulan yolların yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çeşme Belediyesi kentin birçok noktasındaki altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON ve Çeşme Belediyesi tarafından 340 bin metrekare alana yeni kilit parke taşı döşeniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON ve Çeşme Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım, kilit parke taşı ve bordür döşeme programı kapsamında 340 bin metrekare alana yeni kilit parke taşı döşeniyor. İZBETON tarafından 40 bin metrekare alana granit döşenirken, 10 bin metrekare alana ise asfalt yama yapılıyor.

Çeşme'nin çehresi değişiyor.

"Daha güzel bir Çeşme için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Çeşme'nin çehresi değişiyor. İZSU tarafından kazılan yollarımızın yapım çalışmaları yavaş yavaş tamamlanıyor. İZBETON ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gece gündüz demeden pandemiye rağmen hummalı bir şekilde sahada çalışmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e desteği için, vatandaşlarımıza da sabırları, anlayışları ve işbirlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler