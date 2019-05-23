Çeşme'nin 15 mahallesinde 48 saat su kesintisi

İZSU, 28 Mayıs Salı günü saat 07.00 ile 30 Mayıs Perşembe günü saat 07.00 saatleri arasında Çeşme'nin 15 mahallesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) resmi internet sayfasında yapılan duyuruda, 2. etap içme suyu altyapısı yenileme çalışmaları doğrultusunda, ilçe merkezindeki muhtelif dağıtım depolarında bağlantı imalatlarının yapılması için bu depoların 48 saat süreyle devre dışı bırakılması gerektiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, imalat çalışmalarından birinci kısmının, 25 Nisan 2019 tarihinde 16 saat süreyle İstanbul Dağı 500 metreküp ve 4 bin metreküp depo bağlantıları imalatları yapılarak tamamlandığı hatırlatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"28 Mayıs 2019 Salı günü 07: 00 ile 30 Mayıs 2019 Perşembe günü 07: 00 saatleri arasında 48 saat süreyle; Altınyunus, Boyalık, Fahrettinpaşa, Çakabey, Dalyan, Üniversite, Cumhuriyet, Ovacık, 16 Eylül, İsmet İNÖNÜ, Musalla, Sakarya, Çiftlik, Altınkum ve Şehit Mehmet mahallelerinde söz konusu yapım işi için su kesintisi yapılması zorunlu olacaktır. Diğer mahallelerde ise su dağıtımı sürdürülecektir" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA