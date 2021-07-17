Çeşme, milyonları ağırlamaya hazır
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Çeşme, milyonları ağırlamaya hazır

Çeşme, milyonları ağırlamaya hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmir Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'de nüfusun hafta sonundan itibaren 1 milyonu geçmesinin beklendiğini belirterek, "Çeşme, milyonları ağırlamaya alışık bir belediyeye sahip. Dolayısıyla biz hazırız" dedi.

İzmir Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'de nüfusun hafta sonundan itibaren 1 milyonu geçmesinin beklendiğini belirterek, "Çeşme, milyonları ağırlamaya alışık bir belediyeye sahip. Dolayısıyla biz hazırız" dedi.

16 Temmuz Cuma günü, bir özel televizyonun canlı yayınına katılan Çeşme Belediye Başkanı Oran, Çeşme'de şu anda Covid-19 nedeniyle karantinada olan sadece 40-45 vatandaşın olduğunu açıklayarak, "Nüfusumuz şu anda 650 bine dayanmış durumda. Hafta sonunda 1 milyonu geçmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla Çeşme, pandemi açısından çok sağlıklı bir turizm beldesi. Biz Çeşme Belediyesi olarak bütün çalışma arkadaşlarımla beraber, bu ciddi nüfusu mutlu olarak ağırlamak üzere gerekli çalışmaları yaptık. Yeryüzündeki cennet Çeşme, milyonları ağırlamaya alışık bir belediyeye sahip. Dolayısıyla biz hazırız. Vatandaşlarımızın bayram süresince rahat etmesi için plajlarımızda, çarşımızda, park ve bahçelerimizle, her yerde gerekli çalışmalarımız yapılmış durumda. İşletmecimiz, otelcilerimiz, esnafımız, herkes, Çeşme sevenleri şu anda bekliyor" diye konuştu.

Nüfus, kış aylarında bile arttı

Çeşme'nin pandemi sürecinde, cumhuriyet tarihinin en kalabalık kışını geçirdiğini belirten Başkan Oran, "Adrese Dayalı Nüfus Sistemi'nde 46 bin 350 kişi yaşıyor Çeşme'de. Bu kış 150-200 bin kişi vardı. Baharda da bu rakam 300 binleri geçti. Normalde bildiklerimizin dışında sorunlarla karşılaştık ama pandemiden minimum derece etkilenmelerini sağlamak üzere çalışmalarımızı yaptık. Şu anda da Ilıca Plajı başta olmak üzere, Türkiye'de ilk olarak geçen sene de yaptığımız sosyal mesafe localarımızı kurduk. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek Çeşme'de hem dinlence hem eğlence arayan tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek şekilde hazırız" ifadelerini kullandı.

"Çeşme'yi günübirlik ziyaret eden misafirlerimiz de var"

Çeşme'ye günübirlik gelen ziyaretçi sayısının fazlalığına da dikkat çeken Başkan Oran, "Çeşme'de sadece otellerde kalan misafirimiz yok. Ege Bölgesinin tüm illerinden Çeşme'yi günübirlik ziyaret eden misafirlerimiz de var. Çeşme'de tüm konaklama yerleri, bayramda yüzde 100 doluluğu yakalamış durumda. Çeşme'ye rezervasyonsuz gelmeyin ama günübirlik ziyaretlerle de esnafımızla, plajlarımızla, restoranlarımızla da ziyaretleri bekliyoruz" davetinde bulundu. - İZMİR

Çeşme, milyonları ağırlamaya hazır
Çeşme, milyonları ağırlamaya hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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