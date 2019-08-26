Çeşme Marina'da su topu heyecanı

26.08.2019 11:39

İzmir'in Çeşme ilçesinde, İzmir Esti Sutopu Kulübü tarafından gerçekleştirilen Su Topu Festivali'nde iki gün boyunca su topu heyecanı yaşandı.



Çeşme Marina'da Su Topu Festivali için denizde kurulan sahada yapılan maçlar, Çeşme Marina'ya gelen misafirler tarafından ilgi ile izlendi. Festivale katılan sporcuların centilmenliği, izleyiciler tarafından alkışlandı.



24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Su Topu Festivalinin ilk gününde 6 maç oynandı. İstanbul-Bursa maçı ile başlayan festival, Bursa-Ankara maçı ile devam etti. Master takımlarının yanı sıra festivalde U13 takımları da maç yaptı.



Festivalin son gününde oynanan iki maç sonunda kupa töreni gerçekleştirildi. Kupa töreninde turnuvaya giren her takıma bir hatıra kupası verildi. 2 gün boyunca Çeşme Marina'da kulaç atan sporcular, festivalden çok memnun kaldıklarını, her sene Çeşme Marina'da yapılması için başvuracaklarını söylediler. - İZMİR

Kaynak: İHA