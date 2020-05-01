Çeşme Kovid-19 sonrası turizm sezonuna hazırlanıyor
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Çeşme Kovid-19 sonrası turizm sezonuna hazırlanıyor

Çeşme Kovid-19 sonrası turizm sezonuna hazırlanıyor
01.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:23

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Çeşme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açıklanacak "sertifikasyon sistemi"nde pilot bölge olmaya aday.İzmir'in Ege Denizi'ne en uç noktası olan Çeşme, öteden beri "tatil" deyince hayalleri süsleyen adreslerin başında geliyor.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Çeşme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açıklanacak "sertifikasyon sistemi"nde pilot bölge olmaya aday.

İzmir'in Ege Denizi'ne en uç noktası olan Çeşme, öteden beri "tatil" deyince hayalleri süsleyen adreslerin başında geliyor. Altın rengindeki plajları, mavi koyları, cumbalı taş evleri, sörf mekanları ve kaplıcalarıyla birbirinden farklı tatil seçeneklerini bir arada sunan Çeşme, Kovid-19'dan etkilenen bölgelerden biri.

Daha önce nisandan itibaren yoğunluk yaşamaya başlayan ilçe, salgın önlemleri nedeniyle bu yıl bir hayli sakin. Bu sessizliğe rağmen Çeşmeli turizmciler ve ilçeyi yönetenler gelecek adına umutlarını kaybetmiş değil.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "mayıs ayının sonunda turizm sezonunun açılabileceğine" yönelik açıklaması, Çeşme'deki karamsar havayı dağıttı. Yine Bakan Ersoy'un bahsettiği "sertifikasyon sistemi" ile heyecanlanan Çeşmeli turizmciler, buna ilişkin de hızlı bir hazırlık sürecine girdi. "Ege Turizm Merkezi" projesiyle gündeme gelen Çeşme şimdi de sertifikasyon sonrası "koronavirüslü günlerde tatil" için pilot bölge olmaya aday.

"Sezonu açmaya hazırız"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sertifikasyon sisteminin şartlarının Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarafından birkaç gün içinde açıklanacağını söyledi. Çeşme olarak koronavirüs sonrasına hazırlık yaptıklarını ifade eden Oran, şöyle konuştu:

"Turizm işletmecilerimizle, esnafımızla toplantılar yapıyoruz. Sertifikasyon sisteminin detayları açıklanır açıklanmaz gerekli eğitim ve denetimler için planlar yaptık. Amacımız bu konuda pilot bölge olmak. Çeşme'de gerekli standartları sağladıktan sonra da sezonumuzu açmış olacağız. Biz sertifikasyonun detayları belli olunca sezonu açmaya hazırız."

Çeşmeliler olarak el ele verdiklerini aktaran Oran, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şehirler arası ulaşım açıldıktan sonra sertifikasyonlarını yapmış bütün tesislerimizle daha önce de olduğu gibi yerli turistin ilk tercihi olan bir turizm merkezi olmaya devam edeceğiz. Biz hazırız, herkesi Kovid-19 sonrası Çeşme'ye bekliyoruz."

"Mesafe kuralıyla Çeşme'de denize girilebilir"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise tatilin yeme içme kadar bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Turizmi sezonun normalleşmenin ardından Çeşme'den başlaması için çok çalıştıklarını dile getiren Demir, plajlar, oteller ve restoranlarda standartları oluşturmaya odaklandıklarını ifade etti. Demir, şunları söyledi:

"Otellerde, odada nasıl servis verilecek, plajda nasıl izolasyon sağlanacak, sokaklarda kalabalık oluşturmadan nasıl yürünecek gibi konuları anlatan bir rehber oluşturacağız. Çeşme olarak biz koronavirüsün sevmediği hizmeti veriyoruz. Her şey dahil sistem bizde yok. Butik hizmetimiz var. Ayrıca bizim 50 kilometre uzunluğunda kıyı şeridimiz var. 50'in üzerinde plajımız var. Mesafe kuralıyla Çeşme'de denize girilebilir. Her şekilde Çeşme'de pilot uygulamayı yapacağımızdan eminiz ve iddialıyız."

Çeşme'de otellerin yüzde 50'nin üzerinde hazır olduğunu vurgulayan, tüm tatilcileri güvenle tatil yapmak için Çeşme'ye davet ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.

Alaçatı butik otelleriyle öne geçecek

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu da Alaçatı'daki işletmelerin butik olduğunu ve "ev ortamı" gibi hizmet yapıldığını, bunun da virüse karşı avantaj sağladığını kaydetti.

Salgın sürecinde yurt içi ve dışındaki gelişmeleri, tavsiyeleri yakından takip ettiklerine işaret eden Bayraktaroğlu, "Birinci konu sağlık. Otellerin yanında ortak yaşam alanlarının da kontrol edilmesi gerekiyor. Alaçatı sokakları dardır. Buna da çeşitli önlemler düşünülüyor." dedi.

Çeşme Kovid-19 sonrası turizm sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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