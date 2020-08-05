Çeşme Kaymakamı'nın görev yeri değiştirildi
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.
05.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:32
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaymakam Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığına getirildi.
Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.
Çeşme'de fahiş fiyat uygulamaları ile sahillerde koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntülerin, Kara'nın görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu öne sürüldü.
Kaynak: AA