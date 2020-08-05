Çeşme Kaymakamı Kara'nın görev yeri değiştirildi İZMİR'in Çeşme ilçesinin Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın (54) İçişleri Bakanlığı'nca görev yeri değiştirildi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinin Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın (54) İçişleri Bakanlığı'nca görev yeri değiştirildi. Çeşme Kaymakamlığı'na Ünal Çakıcı getirildi.

Çeşme'de son dönemlerde meydana gelen olaylar, özellikle beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmamasına yönelik görüntülerin Kaymakam Hacı Mehmet Kara'nın İçişleri Bakanlığı'nca görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu öne sürüldü. Evli, 2 çocuk babası Kara, İzmir'e Vali Yardımcısı olarak gönderildi. Çeşme Kaymakamlığı'na ise Ünal Çakıcı getirildi.

Kaynak: DHA