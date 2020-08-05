Çeşme Kaymakamı Kara görevden alındı
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Çeşme Kaymakamı Kara görevden alındı

Çeşme Kaymakamı Kara görevden alındıİZMİR'in Çeşme ilçesi kaymakamı 54 yaşındaki Hacı Mehmet Kara İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Çeşme Kaymakamı Kara görevden alındı
05.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:33

Çeşme Kaymakamı Kara görevden alındı

İZMİR'in Çeşme ilçesi kaymakamı 54 yaşındaki Hacı Mehmet Kara İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'yı görevden aldı. Evli, 2 çocuk babası Kara, İzmir'e Vali Yardımcısı olarak gönderildi. Çeşme Kaymakamlığı'na ise Ünal Çakıcı getirildi.

İZMİR,

 


Kaynak: DHA

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