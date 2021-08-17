Çeşme kavununda hasat devam ediyor
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Çeşme kavununda hasat devam ediyor

Çeşme kavununda hasat devam ediyor
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Ekonomi

İzmir'in coğrafi işaretli tarımsal zenginliklerinden Çeşme kavununda verimli bir hasat sezonu yaşanıyor.

İzmir'in coğrafi işaretli tarımsal zenginliklerinden Çeşme kavununda verimli bir hasat sezonu yaşanıyor.

Çeşme'de kavun hasadına katılan İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada kendine has aroması ve lezzetiyle bilinen Çeşme kavununun kuraklığa dayanıklı olduğunu, denize 10 metre mesafeye kadar olan tarlalarda dahi yetişebildiğini aktardı.

Kavunun 6 aya kadar raf ömrü olduğuna işaret eden Özen, şöyle konuştu:

"İlimizde 11 bin 600 dönüme yakın bir üretim alanında yaklaşık 24 bin ton civarında kavun üretiyoruz. Çeşme, üretimde 3'üncü sırada yer alıyor ve yaklaşık 2 bin 300 dönüm alanda 3 bin 500 tona yakın bir üretim söz konusudur. Tabi amacımız coğrafi işaret almış bu ürünümüzün üretim alanını yaygınlaştırmak. Sadece bu bölgeye değil, uyum sağlayabileceği bölgelerde adaptasyonunu sağlamaya çalışmak istiyoruz. Ama bu bölgelerde özellikle farklı bir aromaya sahip olan bu ürünün de hiçbir zaman kaybolmamasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Çeşme kavunu üreticisi Hüseyin Aslandağ da üç kuşaktır kavun ürettiklerini belirterek, "Bu sene kavun üretimi güzel ve kazancı da fena değil, Allah bereket versin." dedi.

Çeşme kavununda hasat devam ediyor
Çeşme kavununda hasat devam ediyor
Çeşme kavununda hasat devam ediyor
Çeşme kavununda hasat devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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