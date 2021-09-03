Çeşme kavunu tescillendi

Lezzeti ve kendine has aroması ile ünlü Çeşme kavunu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "coğrafi işaretli ürün" olarak tescillendi. Başkan Oran, "Eskiden tırlarla ihraç olan Çeşme kavunu, piyasaya döndü" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yöreye has Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret belgesini aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk tescilli ürünü olan Çeşme kavunuyla üreticiler yeniden heyecanlı günlere döndü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da Çeşmeli kavun üreticilerini hasat yerlerinde ziyaret etti. Lezzeti ve dayanıklılığıyla öne çıkan Çeşme kavunu, üreticiye pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlarken coğrafi işaret sayesinde de iç ve dış pazarlarda ürünlerini daha çok tanıtabilme imkânı sunacak.

"Çeşme kavunu piyasaya döndü"

Oran, "Başka bir tarım mümkün" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile birlikte yaptığımız çalışmalar meyve vermeye devam ediyor. Çeşme Susuz yetiştirilen, ata tohumlu Çeşme kavunu Türkiye piyasasına yıllar sonra yeniden sunuluyor. Eskiden tırlarla ihraç olan Çeşme kavunu, piyasaya döndü. İzmir Büyükşehir Belediyemize destekleri için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Su verilmeyen tohumdan üretiliyor"

Ovacıklı üretici Halil Koç'un tarlasındaki hasada katılan İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, "Coğrafi işaret almış bir ürünün mutlaka farklı bir pazarlanma şekli olmalı. Katma değerinin çok daha yüksek olması gerek. Herhangi sıradan bir kavundan bahsetmiyoruz. Anadolu'nun kadim bir kültüründen bahsediyoruz. Su verilmeyen bir tohum kullanılıyor. İklim kriziyle mücadele konusunda destek verilmesi gereken önemli bir nokta var burada. Dolayısıyla maliyet ve giderler açısından da üreticilerin devlet politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

6 ay dayanıyor

Çeşme kavunu Çeşme yarımadasının bol güneş alan bereketli topraklarında uzun süre sulamaya ihtiyaç duymadan yetiştiriliyor. Taze tüketilen bir meyve olmakla birlikte, uygun koşullarda 6 aydan fazla dayanabildiği için yörede askı kavunu olarak da adlandırılan sulu Çeşme kavununun en önemli ayırt edici özelliği kendine has tatlı aroması ve dayanıklılığı. Yetiştiği coğrafyanın ılık/sıcak iklimine uyum sağlayan ürün kurak koşullara dayanabiliyor. Ovacık, Çiftlik, Nohutalan, Zeytineli, Birgi ve Barbaros mahallelerinde yüzlerce yıldır geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam eden Çeşme kavunu, yüksek ihracat potansiyeli ile de bölge ekonomisi için büyük önem arz ediyor.

Kaynak: Bültenler