Çeşme kavunu, coğrafi işaret tescili aldı
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Çeşme kavunu, coğrafi işaret tescili aldı

Çeşme kavunu, coğrafi işaret tescili aldı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Kültür Sanat

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme kavununun coğrafi işaret belgesi aldığını belirtti.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme kavununun coğrafi işaret belgesi aldığını belirtti.

???????Belediyeden yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yöreye has Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oran, İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile Çeşmeli kavun üreticilerini hasat yerlerinde ziyaret ettiğini belirtti.

Lezzeti ve dayanıklılığıyla öne çıkan Çeşme kavununun tescille koruma altına alınmasıyla pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlanacağına işaret eden Oran, coğrafi işaret sayesinde de iç ve dış pazarlarda ürünlerini daha çok tanıtabilme imkanına kavuşacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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