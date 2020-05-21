Çeşme Kartalları'ndan yardım paketi
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Çeşme Kartalları'ndan yardım paketi

Çeşme Kartalları Beşiktaşlılar Derneği, Ramazan ayı nedeniyle hazırladığı Ramazan paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Çeşme Kartalları'ndan yardım paketi
21.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:54

Çeşme Kartalları Beşiktaşlılar Derneği, Ramazan ayı nedeniyle hazırladığı Ramazan paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Çeşme'de ihtiyaç sahiplerine bir el de Çeşme Kartalları Beşiktaşlılar Derneğinden uzatıldı. Dernek başkanı Ali Bayraktargil, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin katkıları ile hazırlanan Ramazan paketlerini Çeşme'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Sosyal sorumluluk gereği, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere yardım paketleri hazırladıklarını söyleyen Bayraktargil, "Pandemi sürecinde Beşiktaşlılar olarak, ihtiyaç sahiplerine bir el de biz uzatmak istedik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım ve dernek üyelerimizle beraber yardım paketleri hazırladık. Muhtarlarımızın da yardımıyla tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerimizi dağıtıyoruz" diye anlattı.

"Faaliyetlerimizi pandemi sonrasına ertelemek zorunda kaldık"

Bayraktargil, dernek yönetimine ocak ayında seçildiklerini belirterek, "Beşiktaş'ı en iyi şekilde Çeşme'de temsil etmek amacındayız. Dernek çalışmalarına başlamamız ardından ne yazık ki dünyayı sarsan pandemi başladı. Doğal olarak dernek çalışmalarımız da etkilendi. Faaliyetlerimizin bir çoğunu pandemi sonrasına ertelemek zorunda kaldık" diye konuştu.

"Amacımız gençlere sporu sevdirmek"

Çeşme'deki Beşiktaşlıları derneklerinin çatısı altında toplamak çalışacaklarını belirten Bayraktargil, "Elbette diğer takım taraftarlarıyla da kardeşçe ilişkiler içerisinde olacağız. Amacımız gençlere sporu sevdirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak" diye kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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