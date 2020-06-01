Çeşme Ilıca Plajı'na 'sosyal mesafe halatları' çekildi İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yaz sezonlarında birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Ilıca Plajı'na normalleşme adımları doğrultusunda 'sosyal mesafe halatları' çekildi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yaz sezonlarında birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Ilıca Plajı'na normalleşme adımları doğrultusunda 'sosyal mesafe halatları' çekildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen bazı kısıtlamaların normalleşme adımları doğrultusunda kaldırılmasının ardından halk plajlarında da belirli düzenlemeler yapıldı. Denize girme kısıtlamasının kalkmasının ardından belediye ekipleri, Ilıca Plajı'na kazıklar dizmişti. Bugün de kazıklar için hazırlanan 'sosyal mesafe halatları' çekilerek yeni plaj kurallarına uygun ve kullanıma hazır hale getirildi. Kum temizliği, yenilenen duş kabinleri ve tuvaletlerin ardından vatandaşlar da denize girmek için güneşli ve sıcak havayı beklemeye başladı.

Kaynak: DHA