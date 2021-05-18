Çeşme Emniyeti'nden 'Tam Kapanma' raporu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çeşme Emniyeti'nden 'Tam Kapanma' raporu!

Çeşme Emniyeti'nden 'Tam Kapanma' raporu!
Bültenler - Haberler | Güncel

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Tam Kapanma' tarikleri olan 28 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00' dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00' e kadar süren süreçte toplam 1.064.250 TL idari para cezası uyguladı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın koordinesi ile İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in direktifleriyle yapılan denetimlerde asayiş yönünden;

5.128 kişinin GBT ve izolasyon sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 54 aranan şahıs yakalanırken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 300 kişiye işlem yapıldı. Ayrıca,sosyal mesafe kurallarına uymayan 25 kişiye de idari para cezası uygulandı. Karantina kurallarına uymayan bir kişi ve maske takmayan 17 kişiye de ilgili maddeden cezai işlem yapıldı.

Tam kapanma süresince 735 işletme denetlenirken, genelgeye aykırı faaliyet gösteren 77 işletmeye 22.050 TL, 343 şahsa 1.042.200 TL olmak üzere Toplam 1.064.250 TL idari para cezası uygulandı.

Çeşme'de gerçekleştirilen Trafik denetimlerinde ise 2.670 araç sorgulanırken, 517 araca ceza yazıldı.

Kontroller sonucunda 123 araç trafikten men edilirken,toplamda 346.006 TL idari para cezası uygulandı.

Narkotik-Kaçakçılık-Asayişkonularında Tam kapama süresince İlçede yapılan uygulamalarda ise 8,79 gr metamfetamin ile 3,90 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 8 şahıs gözaltına alınırken, iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Tam kapama süresince yapılan uygulamalarda, Otodan ve İşyerinden Hırsızlık olaylarına karışan toplam 4 şahıs yakalanırken, bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Yapılan uygulamalarda, Göçmen Kaçakçılığı olayına karışan 1 şahıs da yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberi! 313 milyon TL'lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberi! 313 milyon TL'lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Özcan Deniz Feyza Aktan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çeşme Emniyeti'nden 'Tam Kapanma' raporu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 08:36:05. #1.16#

title