Çeşme'den 32 cep telefonu çaldılar, İstanbul'da yakalandılar
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Çeşme'den 32 cep telefonu çaldılar, İstanbul'da yakalandılar

Çeşme Marina'daki bir iş yerinden 32 cep telefonu çalarak kaçan iki zanlı, Çeşme Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda İstanbul'daki adresleri tespit edilerek İstanbul Bahçelievler Asayiş ekiplerince yakalandı.

Çeşme'den 32 cep telefonu çaldılar, İstanbul'da yakalandılar
16.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:52

Çeşme Marina'daki bir iş yerinden 32 cep telefonu çalarak kaçan iki zanlı, Çeşme Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda İstanbul'daki adresleri tespit edilerek İstanbul Bahçelievler Asayiş ekiplerince yakalandı. Çeşme'ye getirilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 12 Haziran Cuma günü saat 04.40 sıralarında, Çeşme Marina'daki bir iş yerine girerek 32 cep telefonu çalındı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturmada, zanlıların kullandığı şüpheli aracın plakası tespit edildi. Aracın plakası ile ilgili araştırma yapan ekipler, aracın bir şirket tarafından bir araç kiralama şirketinden kiralandığını belirledi. Kiralık aracın, şirket çalışanları B.Ç. ve E.Ç. tarafından kullanıldığı tespit edildi. Şirket çalışanları B.Ç. ve E.Ç.'nin İzmir Güzelbahçe'deki adreslerinde araştırma yapan ve kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, evlerinin önünde park halindeki aracın, 12 Haziran Cuma günü saat 03.53 sıralarında aynı marka ve modeldeki araçtan inen iki kişi tarafından plakalarının sökülerek alındığını belirledi. Çeşme Asayiş Büro Amirliği ve Güzelbahçe Asayiş ekiplerinin yaptıkları ortak çalışmada, geriye dönük kamera kayıtları incelenerek plakaları çalan şahısların kullandığı aracın plakasını tespit edildi. Aracın İstanbul'daki bir araç kiralama firmasından 10 Haziran tarihinde, E.T. ve R.A. adlı şahıslarca kiralandığını belirleyen ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Asayiş ekiplerine durumu aktararak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınmalarını sağladı. Çeşme Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İstanbul'dan Çeşme'ye getirilen E.T. ve R.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Menemen Cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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