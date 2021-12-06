Çeşme'deki villada kenevir yetiştiren zanlı yakalandı - Haberler
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Çeşme'deki villada kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çeşme'deki villada kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir villada düzenek kurarak kenevir yetiştiren zanlı, polis operasyonuyla yakalandı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir villada düzenek kurarak kenevir yetiştiren zanlı, polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile Çeşme İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, L.C. adlı bir kişinin villada düzenek kurarak kenevir bitkisi yetiştirdiğinin bilgisini aldı. Polis ekipleri, daha sonra savcılıktan alınan kararla villada arama yaptı. Yapılan aramada, boyları 80 santimetre ile 1 metre arasında değişen 6 kök kenevir ile 8 kök kenevir fidanı ele geçirildi. 195 gram da esrar maddesinin bulunduğu arama sırasında, 1 adet termal çadır ile kenevir bitkilerinin gelişebilmesi için kullanıldığı düşünülen ısı ve ışık yayan ampul, led ampul, akım düzenleyici cihaz, termometre, vantilatör, buhar makinası, turbo fan, asit ölçer ve çok miktarda gübreye el konuldu.

L.C. adlı şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından Çeşme Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - İZMİR

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