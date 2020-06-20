Çeşme'deki otellerde, sağlıklı ve güvenli tatil önlemleri tamam
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Çeşme'deki otellerde, sağlıklı ve güvenli tatil önlemleri tamam

Türkiye turizminin göz bebeği Çeşme'de bazı turistik oteller, Covid-19 virüsü önlemlerini ve Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği kriterleri yerine getirerek, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazanırken, sağlıklı ve güvenli turizm için kapılarını arka arkaya açmaya başladı.

Çeşme'deki otellerde, sağlıklı ve güvenli tatil önlemleri tamam
20.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:25

Türkiye turizminin göz bebeği Çeşme'de bazı turistik oteller, Covid-19 virüsü önlemlerini ve Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği kriterleri yerine getirerek, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazanırken, sağlıklı ve güvenli turizm için kapılarını arka arkaya açmaya başladı.

1 Haziran tarihinden itibaren kontrollü sosyal hayatın başlaması ile yeni normalleşme sürecine girilirken, İzmir Çeşme'nin 5 yıldızlı turistik otelleri de Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği kriterleri yerine getirerek arka arkaya açılmaya başladı.

Avrupa çapında sahip olduğu 170 otel ve 38 bin 709 odayla Avrupa'nın en büyük otel zinciri haline gelen Çeşme'deki otel de, bakanlığın kriterlerini tamamlayarak, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı. Otel, 19 Haziran itibariyle, sağlıklı ve güvenli tatil için kapılarını açtı. Otelin genel müdürü Özgür Cireli, Covid-19 virüsüne karşı aldıkları önlemleri gösteren, üç dilde yazılmış bir yazının resepsiyonda bulunduğunu belirterek yazının altında bulunan karekod ile misafirlerinin önlemler hakkında bilgi sahibi olacaklarını ve bakanlığın kriterleri çerçevesinde kaldırılan menülere de cep telefonları ile karekodu okutarak ulaşabileceklerini anlattı.

"Her şey tek tek dezenfekte ediliyor"

Bakanlıkça belirlenen kriterlerin tamamını yerine getirdiklerini ve denetlemenin yapılarak, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandıklarını söyleyen Cireli, "Biz zaten dünya çapında güvenlik firması olan SGS ile bir protokol imzalamıştık. Bu protokol, dünya çapındaki bütün otellerimiz için geçerli. 20 maddeden oluşan bir protokol ouşturuldu. Ayrıca toplantı, konferans segmenti için ek 10 madde var. Protokoldeki bütün maddelerin hepsini uygulamaktayız. Tatile gelecek misafirlerimizin hiçbir endişesi olmasın. Otelimizdeki her şey tek tek dezenfekte ediliyor" dedi.

"Rezervasyonlar umduğumuzdan iyi gidiyor"

Oteli mart ayı sonu itibariyle kapattıklarını ve 19 Haziran tarihinde de açtıklarını belirten Cireli, "Otelimize rezervasyonlar gelmeye başladı. Bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu için rezervasyonlar geliyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için de rezervasyonlar geliyor. Umduğumuzdan daha iyi gidiyor diyebilirim. Tabii bunda İzmir'de ve Çeşme'de vak'a sayısının az olmasının da etkili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Geniş bir alana sahip otelimizde sosyal mesafe sorunu yok"

Otelin çocuk havuzunun yanı sıra olimpik havuzunun da olduğunu ve güneşlenme için geniş bir yeşil alana sahip olduklarını vurgulayan Cireli, "Otelimizde sosyal mesafe konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Büyük bir alana sahip olduğumuz için gerek restoranda, gerek havuzda, gerekse plajımızda misafirlerimiz sosyal mesafe sorunu yaşamayacak. Misafirlerimiz hijyenik, sosyal mesafenin korunduğu bir ortamda, sağlıklı, güvenli bir tatil yapabilecekler" diye kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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