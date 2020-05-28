Çeşme'deki oteller sezona hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çeşme'deki oteller sezona hazırlanıyor

İzmir Çeşme'deki oteller, hazırlıklarını tamamlamak üzere. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Çeşme'ye gelecek tatilcilerimizin kafası lütfen rahat olsun. Biz çok iyi hazırlandık.

Çeşme'deki oteller sezona hazırlanıyor
28.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:38

İzmir Çeşme'deki oteller, hazırlıklarını tamamlamak üzere. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Çeşme'ye gelecek tatilcilerimizin kafası lütfen rahat olsun. Biz çok iyi hazırlandık. Hiçbir şekilde de Covid-19'un Çeşme'ye girmesini arzulamıyoruz ve buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çeşme'deki otellerin artık son hazırlıklarını yaptığını ifade eden ÇEŞTOB Başkanı Demir, tatil sezonu hakkında bilgi verdi. Demir, "Dileğimiz, son yapılacak kabine toplantısında şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve misafirlerimizin normalleşme dönemine girerek tatil bölgelerine akın etmeleri. Tatil bölgeleri 2,5 aydır kapalı. Özellikle Covid-19 mücadelesi standartlarıyla ilgili olarak, bakanlığımızın ve diğer bakanlıkların genelgelerini güzel bir şekilde inceledik. Bize düşen görevlerin ne olduğunu öğrendik. Hatta standartların bir üstüne nasıl çıkabiliriz diye de araştırdık" diye konuştu.

"Seyahat kısıtlamasının kalkmasını istiyoruz"

ÇEŞTOB üyesi otellerin hazırlıklarına çok önceden başladıklarını vurgulayan Demir, "Hatta birçok otelimiz bugün itibariyle hazırlıklarını tamamladı ama önümüzde hala bir belirsizlik var. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesine hitap ediyoruz. Buralardaki tatilcilerin bölgemize gelebilmeleri için, bu normalleşme döneminde seyahat kısıtlamasının kalkmasını istiyoruz. En azından tatil bölgelerine gitmek isteyen, otel rezervasyonları olanların serbest olmasını istiyoruz. Böyle bir kararın alınacağını düşünüyoruz. İstanbul'dan, Ankara'dan, büyük şehirlerden çıkışlarda, bir amaca bağlı çıkış olacağını, bunlardan bir tanesinin de tatil bölgelerindeki otellere rezervasyon şartı olacağını duyduk. Ne kadar gerçek bilmiyoruz. Böyle bir karar alınırsa bölgemizdeki turizm hareketinin daha güzel, daha kaliteli ve daha da etkili olacağını düşünüyoruz" diye kaydetti.

"Güzel bir kitapçık hazırladık"

Çeşme ve Alaçatı otelleri, sokakları ve restoranları ile ilgili güzel bir kitapçık hazırladıklarını anlatan Demir, "Hem otelcilerimizin, hem restoranların işletme sahiplerinin, işleticilerinin bilgisini bu kitapçıkta topladık. Bu da güzel ilgi gördü. Otellerin girişinden çıkışına kadar olan süreçte, hem misafirlerimiz için, hem personelimiz için neler yapılacağını bu kitapçıkta anlattık. Masa mesafelerinin asgari 1,5 metre ve sandalyelerin de 60 santim olması, şezlong aralıklarının asgari 2 metre ve araya mümkünse seperasyon konulmasını önerdik. Seperasyon zorunlu değil, ama biz öneriyoruz" diye belirtti.

"Bildiğim kadarıyla Ilıca Plajı'nda da halatlarla localar oluşturulacak"

Plajlarda halatlarla loca oluşturulması uygulaması görüşünün Antalya'dan önce Çeşme'de gündeme geldiğini söyleyen Demir, "Plajlarımızda jüt halatlar çekilerek localar oluşturulmasını önermiştik. Artık bu birçok plajlarda uygulanmaya başladı. Belediye başkanımız da bu konuyla ilgili görüşme talep etti. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki 1-2 gün içerisinde, Ilıca Plajı'nda bu halatlarla locaların oluşturulacağını ve böylece bir anda oluşacak yoğunlaşmayı yok edecek bölgeler yapılması yönünde çalışmaları başlayacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

"Otellerimizde Covid-19 temizliği yapılıyor"

Otel odalarındaki hijyen konusunda da bilgi veren ÇEŞTOB Başkanı Demir, şöyle devam etti: "Oda giriş ve çıkış saatlerini asgari 4 saat aralığa göre ayarladık. Covid-19 ve önlemlerle ilgili çok büyük eğitim aldık. Geçen hafta online olarak 250 kişiye eğitim verildi. Otellerimiz Covid-19 ile ilgili ne yapacaklarını hem slayt olarak hem sözlü anlatım olarak öğrendiler. Bu eğitimlerden sonra üyelerimiz ne yapacaklarını artık çok iyi biliyorlar. Odaların hazırlığı çok önemli. Tatilcilerimiz, 'kaldığımız odada hijyen nasıl olacak?' diye merak ediyor. Odalardaki hijyen konusunda da çok ciddi hazırlıklar yaptık. Çarşaf, havlu gibi, yıllarca kullanılmış ve eskimiş olanları atıyoruz. Gerçek anlamda hijyen standartlarında odalarımızı hazırlıyoruz. Yani otellerimizde tamamen Covid-19 temizliği yapılıyor. Genel alanlarımızı ve otel odalarımızı perdesinden lavabo bataryasına; duş başlığından yerdeki seramiğe; balkondaki sandalyelerden mindere kadar temizliyoruz. Bu temizlikleri yapıp hazır hale gelen otellerimiz var. Birkaç gün içinde hazır hale gelecek olan otellerimiz var."

"Covid-19'un Çeşme'ye girmesini arzulamıyoruz"

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, sözlerini şöyle tamamladı: "Bilim Kurulunun beyan ettiği izolasyon, mesafe ve maske konusunu artık ezberledik. En güzel şekilde de misafirlerimize ve personelimize anlatacağız. Personelimize eğitimleri verdik. Amerika, Almanya, Singapur, Yeni Zelanda gibi ülkeler ne yapıyor diye inceledim. Ortak karar; denizden ve havuzdan hiçbir şekilde Covid-19'un bulaşmadığı yönünde. Bu da çok önemli. Demek ki, bu sezon tatilcilerimizin daha çok plajda, denizde, havuzda kalmaları, dolayısıyla kumsalda kalmaları çok önemli. Buralarda Covid-19'un yayılmadığını, bulaşmadığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Artık bir an önce de tatil bölgelerinde tatilcilerimizi görmeyi arzuluyoruz. Çeşme bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyor. Çeşme'ye gelecek tatilcilerimizin kafası lütfen rahat olsun. Biz çok hazırlandık. Hiçbir şekilde de Covid-19'un Çeşme'ye girmesini arzulamıyoruz ve buna müsaade etmeyeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı
Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı
'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Hande Ataizi Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Balık Kadın Twitter Yassıada
Şu an buradasınız: Çeşme'deki oteller sezona hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 10:38:52. #1.14#
title