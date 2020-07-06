Çeşme'deki konserde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara ceza uygulandı İzmir'in Çeşme ilçesinde bir plaj işletmesindeki konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir plaj işletmesindeki konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara idari para cezası uygulandı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarında denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda önceki akşam ilçedeki bir plaj işletmesinde denetim yapan ekipler, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 30 kişi ile işletme sahibine 3 bin 150'şer liradan toplam 97 bin 650 lira ceza idari para cezası uyguladı. Kaynak: AA