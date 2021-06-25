Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına zarar veren 1 kişi tutuklandı
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Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına zarar veren 1 kişi tutuklandı

Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına zarar veren 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binası ve araçlarına zarar verdiği iddiası ile gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

İzmir'de Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binası ve araçlarına zarar verdiği iddiası ile gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Çeşme'de, dün akşam saatlerinde Zabıta Müdürlüğü binası ve altında bulunan, açılış hazırlıkları devam eden Halk Masası binası ile zabıta araçlarına, banklarla ve taşlarla saldırarak zarar verdiği iddiasıyla E.T., E.T. ve V.T. Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer zanlılar E.T. ve V.T. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - İZMİR

Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına zarar veren 1 kişi tutuklandı
Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına zarar veren 1 kişi tutuklandı
Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına zarar veren 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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