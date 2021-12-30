Çeşme'de yıldırım düşen işletme alev alev yandı - Haberler
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Çeşme'de yıldırım düşen işletme alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yıldırım düşen bir işletmede yangın çıktı.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yıldırım düşen bir işletmede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çeşme ilçesine bağlı Altınkum Plajındaki bir işletmeye saat 01.00 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu işletme içerisindeki çok sayıda şezlong, hasır şemsiye ve plastik sehpaların bulunduğu kısımda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işletmede hasar meydana geldi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Çeşme Kaymkamı Ünal Akıcı, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İşletmenin bekçisi olay yerinden biraz uzakta ikamet ettiğinden kendisinin ve ailesinin durumu iyi. Çiftlik Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Çeşme'de yıldırım düşen işletme alev alev yandı

Çeşme'de yıldırım düşen işletme alev alev yandı

Çeşme'de yıldırım düşen işletme alev alev yandı

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