HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Çeşme'de yeni ürün: Greçka

Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tohum dağıtımı yapılarak bölgede ekimi yapılan greçka (karabuğday bitkisi) olumlu sonuç verdi.

Çeşme'de yeni ürün: Greçka
09.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:32

Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tohum dağıtımı yapılarak bölgede ekimi yapılan greçka (karabuğday bitkisi) olumlu sonuç verdi. İzmir için oldukça yeni olan greçka, gluten içermemesi ve yüksek protein değerinden dolayı önemli bir bitki.

Alternatif ürün olarak ekimi yapılan ve Çeşme ilçesinde oldukça başarılı sonuç veren greçka, yapılan demonstrasyon çalışmalarıyla da üreticilere tanıtıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Üretimde üreticilerimize yeni renkler sağlayacak ve üretimi zenginleştirecek böyle alternatif ürünlere oldukça önem veriyoruz. Greçka bitkisinin 20 kilo tohumunu Çeşme ilçemizde özellikle arı üreticilerimize dağıttık ve ekimini gerçekleştirdik. Bu bitki doğada çiçek olmadığı dönemde çiçekleniyor ve 90 günlük ömrünün 45 gününde çiçekte kalıyor. Çiçeğinin ballı olması nedeniyle arıcılık açısından önemli. Arıcılar, çiçek bulamadıkları dönemde arılarını çiçeğin çok olduğu bölgelere taşımak zorundalar. Greçka sayesinde üreticiler arılarını taşımaktan ve nakliye sorunundan kurtulurlar. Ayrıca bu bitkinin çiçeğinden elde edilen bal dünyada diğer ballara göre de daha pahalıya satılıyor. Bu sene 20 kilo ile başladığımız üretimi seneye artıracağız. Üreticilerimizden de bitkiye talep var" dedi.

Tahıllar grubunda yer almıyor

Ülkemizde çok fazla bilinmeyen greçkanın, 'karabuğday' isminden dolayı tahıllar grubunda gibi algılandığını ancak kuzukulağıgiller familyasından olduğunu belirten Özen "Glutensiz olan greçkadan pilav, salata, çorba, özellikle Çölyak hastaları için ekmek, kek, kurabiye gibi ürünler yapılıyor. Az yağ içerdiği için sporcular tarafından da tercih ediliyor. Yapılan ürünler katma değeri yüksek gelir sağlıyor" diye konuştu. Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi Çeşme'nin biyoçeşitlilik olarak zenginliğine de vurgu yapan Özen, "Üretimde biyoçeşitliliği önemsiyor, bu kapsamda ilçelerimizde hem üreticilerimize gelir sağlayacak hem de ürün çeşitliliği açısından bölgeye uyum sağlayacak ürünleri ilimize kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Ekonomi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı Ekonomi
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu Ekonomi
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu Ekonomi
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor Ekonomi
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Kenan Doğulu Demet Akalın Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Hikmet Karaman Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Çeşme'de yeni ürün: Greçka - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 12:01:03. #1.14#
title