Çeşme'de yelkenler çocuklar için açıldı

14.10.2019 16:50

Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen İzmir Güz Trofesi 1. Ayak yarışları, Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı (BUVAK) katkılarıyla Çeşme Körfezi'nde gerçekleştirildi.



30 teknenin kayıt verdiği yarışların ilk günü, teknelerin planlanan iki yarışı gerçekleştirmek için denize açılması ile başladı. Zaman zaman 25 knota kadar yükselen rüzgar altında IRC A sınıflarında 2, IRC B ve destek sınıflarında tek yarış gerçekleştirildi. Yarışın ikinci günü, daha sakin ve bol güneşli havada başladı. Brifing sonrasında denize açılan tekneler, 12-14 knot rüzgar altında planlanan tek yarışı başarıyla tamamladı.



Çocuklar için açıldılar



Yarış sonrasında Marina Yacht Club'te, Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı (BUVAK) katkılarıyla gerçekleştirilen ödül töreninde kazananlar kupalarına kavuştu.



Ödül töreninde konuşma yapan BUVAK Başkanı Ülkü Belkıs Karlı, "9 senedir yarışçılar ile güz trofesinde beraberiz. Vakfımıza ve çocuklarımıza yapmış olduğunuz yardımlar için size çok teşekkür ediyoruz. 2020'de sizlerle olacağımız için çok mutluyuz" dedi.



2019 İzmir Güz Trofesi'nin 2. ayak yarışlarının, 9-10 Kasım tarihinde Çeşme Marina'da yapılacağı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA