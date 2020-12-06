Çeşme'de yazlık evler dolu, sokaklar boş
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Çeşme'de yazlık evler dolu, sokaklar boş

06.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:37
Çeşme'de yazlık evler dolu, sokaklar boş

Ülke geneli 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma gününden çok sayıda yazlıkçının Çeşme'ye gelmesiyle yazlık evlerin büyük bölümü dolarken, hafta sonları hareketlenen Çeşme ve Alaçatı sokakları boş kaldı.

Ülke geneli 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma gününden çok sayıda yazlıkçının Çeşme'ye gelmesiyle yazlık evlerin büyük bölümü dolarken, hafta sonları hareketlenen Çeşme ve Alaçatı sokakları boş kaldı.

Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde çok sayıda yazlıkçı, kısıtlama süresini yazlık evlerinde geçirmek için Çeşme'ye akın etti. Yazlıkçıların bir bölümü, korona virüs vakalarındaki artış ve uzaktan eğitim imkanı nedeniyle yaz tatili sonunda Çeşme'yi terk etmedi. İzmir depreminin ardından da çok sayıda İzmirli Çeşme'deki yazlık evlerine gelince, Çeşme'nin 44 bin 400 olan kış nüfusu 100 bini aşmıştı. Bu hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını Çeşme'de geçirmek isteyen çok sayıda yazlıkçının da Çeşme'ye gelmesiyle, Çeşme'nin nüfusu 200 bini aştı.

Sahil köpeklere kaldı

Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, özellikle hafta sonlarında vatandaşların yürüyüş yapmak için tercih ettikleri bir yer olurken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahil can dostlara kaldı. Sokak köpekleri, güzel havanın ve plajın tadını çıkardı. Hafta sonunda havanın güzel olmasına rağmen, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kalırken, vatandaşlar 10.00-17.00 saatleri arasında evlerine en yakın markete yürüyerek gidip ihtiyaçlarını karşılayabildi. Lokanta, restoranlar ve pide salonları da evlere paket servisi yaptı.

Esnafa katkı oldu

Çeşme'de markalaşmış bir işletmenin sahiplerinden Selim Akbaykal, paket servisi yaparak yazlıkçıların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Korona virüs vakalarındaki artış ve İzmir depremi nedeniyle çok sayıda yazlıkçı Çeşme'de kalmayı tercih etmişti. 44 bin 400 olan Çeşme nüfusunun, bu kış 250 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun yanında hafta sonu kısıtlamasının gelmesiyle perşembe ve cuma gününden Çeşme'ye çok sayıda yazlıkçı geldi. Biz de onların yemek ihtiyacını karşılamak için evlerine paket servisi yapıyoruz. Çeşme'deki bu nüfus artışının esnafa olumlu bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. - İZMİR

Çeşme'de yazlık evler dolu, sokaklar boş
Çeşme'de yazlık evler dolu, sokaklar boş
Çeşme'de yazlık evler dolu, sokaklar boş
Çeşme'de yazlık evler dolu, sokaklar boş
Çeşme'de yazlık evler dolu, sokaklar boş
Çeşme'de yazlık evler dolu, sokaklar boş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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