Çeşme'de yaklaşık 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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Çeşme'de yaklaşık 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA, Mustafa Güngör - Güncel
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Çeşme'de yaklaşık 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaklaşık 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yaklaşık 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İsmet İnönü Mahallesi Çeşme Sanayi Sitesinde şüphelendikleri panelvanı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, plastik depolar içerisinde yaklaşık 2 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili M.K ve V.G. gözaltına alındı.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Akaryakıt, Hisarcık, İzmir, Çeşme, Güncel, Haberler

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