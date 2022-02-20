Çeşme'de yaklaşık 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
AA, Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'in Çeşme ilçesinde yaklaşık 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yaklaşık 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İsmet İnönü Mahallesi Çeşme Sanayi Sitesinde şüphelendikleri panelvanı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, plastik depolar içerisinde yaklaşık 2 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Olayla ilgili M.K ve V.G. gözaltına alındı.
AA / Mustafa Güngör - Güncel