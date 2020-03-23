Çeşme'de, Vefa Çalışma Grubu ihtiyaçları karşılıyor
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Emniyet Müdürlüğü, Çeşme, Güncel

Çeşme'de, Vefa Çalışma Grubu ihtiyaçları karşılıyor

65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinden dolayı kendisine yardımcı olacak kimsesi olmayanların ihtiyaçları, Çeşme'de oluşturulan Vefa Çalışma Grubu ve kolluk kuvvetlerince karşılandı.

23.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:33
Çeşme'de, Vefa Çalışma Grubu ihtiyaçları karşılıyor

65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinden dolayı kendisine yardımcı olacak kimsesi olmayanların ihtiyaçları, Çeşme'de oluşturulan Vefa Çalışma Grubu ve kolluk kuvvetlerince karşılandı.

Çeşme Kaymakamlığının resmi sayfasında, Vefa Çalışma Grubu ve Emniyet Müdürlüğü, Çeşme Jandarma Komutanlığı, Çeşme Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından oluşan komiteler tarafından, kendisine yardımcı olacak kimsesi olmayanların ihtiyaçlarının karşılanacağı açıklandı. "Evde Kal Çeşme" başlığı ile yapılan açıklamada, "Tüm Dünyayı hızla etkisi altına alan Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşın alınan önlemler çerçevesinde Bilim Kurulunca açıklanan tedbirlere sağduyu ile riayet eden, İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararları gereğince geçici süreliğine faaliyetlerini durduran ve kapatma kararlarına uyan Çeşme esnafına, evlerinde bekleyip zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayan sevgili Çeşmelilere teşekkür eder, ilçemizde ikamet eden kendisine yardımcı olacak yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere ilçemizde oluşturulan Vefa Çalışma Grubu ve komitelerimiz tarafından hizmet yürütülmektedir" denildi. Açıklamada sağduyulu olmayan kişilerin taleplerinden duyulan rahatsızlık da dile getirilerek, "Ancak, bir kısım sağduyulu olmayan kişilerin 155, 156 ve 112 hizmet hatlarını arayarak damacana su, sigara, gazete, rakı, beyaz peynir, maden suyu gibi malzemeleri talep ettikleri gözlemlenmiştir. İlçemizde riskli yaş grubu olarak belirlenen 65 yaş ve üstü 6273 kişi ile 60-64 yaş arası 2 bin 729 kişi olmak üzere toplam 9 bin 2 kişi ikamet etmektedir. Zorunlu olmayan ihtiyaçlar için yardım hatlarının aranmayarak marketlerin evlere servis telefonlarının aranmasını önemle rica ederiz" diye ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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