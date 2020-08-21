Çeşme'de uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, NARKO Çeşme Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucunda, Çeşme'ye uyuşturucu madde satmak amacıyla geldikleri değerlendirilen F.V., K.D. ve B.Ş. adlı zanlıları, düzenlenen operasyonla yakaladı. Zanlıların kullandıkları araç içerisinde arama yapan ekipler, 135 gram esrar maddesi ele geçirdi. Zanlıların kaldıkları otel odasında da arama yapan NARKO ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi, parçalanmış şekilde şeffaf poşetler ve 1,5 gram daha esrar maddesi ele geçirerek el koydu.

Gözaltına aldıkları zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede yargılanan zanlılardan F.V. ve K.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ş. adlı zanlı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA