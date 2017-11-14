Çeşme'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Çeşme'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri H.B. (43) ve U.O'yu (24) takibe aldı.



Yaklaşık 1 ay süren fiziki ve teknik takibinin ardından zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



H.B. ve U.O'nun üst aramasında 25 gram esrar ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen paraya el kondu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.