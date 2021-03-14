Çeşme'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.K'nin uyuşturucu satmak üzere ilçeye geldiği ve bir otelde konakladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda F.K. ve beraberindeki Ç.K. gözaltına alındı. Odada ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, esrar, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Akaslan