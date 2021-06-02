Çeşme'de üst düzey güvenlik toplantısı

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte hareketlenen Çeşme'de üst düzey güvenlik toplantısı düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı Bölge ve Grup Komutanları, Jandarma İl Komutan yardımcıları, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yar. Emin Yılmaz, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanı Yzb. Önder Bulut, Asayiş, Narkotik, Terör, İstihbarat ve Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile çok sayıda bürokrat katıldı.

Çeşme Ulusoy Liman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık üç saat süren toplantıda çok sayıda gündem maddesi değerlendirildi.

Çeşme'de yaz sezonunda üç aylık sezon boyunca Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin koordineli çalışılması, alınacak asayiş ve güvenlik tedbirleri, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek olan takviye kuvvetlerin görev alanları, umuma açık mekanlarda gerçekleştirilecek uygulamalar masaya yatırıldı.

Kaynak: Bültenler