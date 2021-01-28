Çeşme'de üreticilere kuraklığa dayanıklı keçiboynuzu fidanı dağıtıldı
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Çeşme'de üreticilere kuraklığa dayanıklı keçiboynuzu fidanı dağıtıldı

28.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:14
Çeşme'de üreticilere kuraklığa dayanıklı keçiboynuzu fidanı dağıtıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde üreticilere kuraklığa dayanıklı keçiboynuzu fidanı dağıtıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde üreticilere kuraklığa dayanıklı keçiboynuzu fidanı dağıtıldı.

Ildır Mahallesi'nde gerçekleşen törene Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci ile üreticiler katıldı.

Fidan dağıtımı yapılmadan önce bölgeye protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından keçiboynuzu fidanı dikildi.

"Yaygınlaştırmak istiyoruz"

Törenin ardından gazetecilere konuşan Özen, Çeşme'nin dokusuna uygun olduğunu düşündükleri keçiboynuzunun ilçe için önemli bir gelir kapısı olabileceğini ifade etti.

Özen, şunları kaydetti:

"Bugün burada 68 vatandaşımıza 4'er tane ücretsiz keçiboynuzu fidanı dağıttık. Ayrıca birer tane yaban mersini fidanı da hediye ettik. Bunu küçük ölçekte yapmamızın sebebi geleceği görmek. Malum, kuraklık ve susuzluk sorunu gündemimizde. Bugün de dağıttığımız çeşit kuraklığa, susuzluğa dayanaklı bir ağaç. İklimsel değişikliğe de adapte olabilecek bir çeşit. Keçiboynuzunun hem meyvesi hem de meyvesinden elde edilen ürünleri çok değerli. Bağışıklığı güçlendirici bir ürün. Burada temel atıp yaygınlaştırmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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