Çeşme'de üniversitelerin desteğiyle matematik atölyesi
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Çeşme'de üniversitelerin desteğiyle matematik atölyesi

29.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:30
Çeşme'de üniversitelerin desteğiyle matematik atölyesi

Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çeşme-İzleme ve İnovasyon (ÇİZGİ) projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda matematik atölyesi başlatıldı.

Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çeşme-İzleme ve İnovasyon (ÇİZGİ) projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda matematik atölyesi başlatıldı.

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, yaptığı yazılı açıklamada, projeye Dokuz Eylül, Eskişehir Osmangazi, Bayburt, Kapadokya üniversiteleri matematik bölümlerinin destek vereceğini bildirdi.

Atölyeler ile bir hayali gerçekleştirdiklerine işaret eden Çöker, Çeşme Kaymakamlığının desteğiyle 3 atölyenin daha düzenleneceğini kaydetti.

Açıklamada, Çeşme'deki uygulamanın 3 yıl süreceği, problem çözme, sonuca ulaşma ve oyun temelli eğitim metotlarının uygulanacağı bilgisi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Akaslan

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